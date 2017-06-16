Дворник отеля на Сейшельский островах изнасиловал российскую журналистку

Дворник пятизвездочного отеля Six Senses Zil Pasy на Сейшельский островах изнасиловал российскую журналистку Анну Карабаш, когда она находилась в своем номере. Об инциденте она решилась рассказать в своем профиле Facebook.

Российская журналистка Анна Карабаш наконец решилась рассказать о страшной истории, которая произошла с ней год назад на Сейшельский островах. В жаркую Восточную Африку она ездила, чтобы отдохнуть, однако вернулась обратно в Россию с тяжелой эмоциональной травмой. Как она сама поведала в своем профиле Facebook, для основного пребывания на острове она выбрала, как ей казалось, хороший пятизвездочный отель. В одну из ночей, когда она спала, к ней в номер пробрался уборщик. Он приставил к ней нож и заставил вступить с ним в интимную связь.

Журналистка рассказывает, что пыталась освободиться от него всеми силами, однако он был сильнее. После того, как он ее изнасиловал, она обманом заставила его выпить снотворное, а когда он уснул - побежала звать на помощь. По ее словам, долгое время она не могла найти никого из персонала, позже ей удалось дозваться заспанного менеджера. На его вызов полиция приехала лишь спустя восемь часов.