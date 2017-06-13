В центре Кишинева мужчина взорвал гранату, два человека погибли

В молдавском Кишиневе в самом центре произошел взрыв. Оказалось, что покупатель магазина привел в действие гранату после ссоры с продавцом.

Как стало известно СМИ, во вторник, 20 марта, после обеда в центре Кишинева прогремел взрыв. Удалось выяснить, что покупатель продуктового магазина на пересечении двух улиц привел в действие гранату после того, как продавщица отказалась отдать ему что-то бесплатно.

В результате данного инцидента продавщица и мужчина, у которого была граната, скончались на месте, еще двое покупателей этого магазина получили осколочные ранения. Сейчас на месте ЧП работают специалисты, идет проверка, все обстоятельства инцидента выясняются.