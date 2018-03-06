В Ленинградской области мужчина с пистолетом домогался до жены брата

19 марта в Ленинградской области пьяный мужчина с травматическим пистолетом домогался до 50-летней жены брата. Инцидент зафиксирован в Гатчинском районе, поселке Сиверский, в здании, находящемся по улице Строителей.

Сотрудники Главного управления МВД по Ленинградской области сообщают о случае, в ходе которого мужчина с травматическим пистолетом домогался до 50-летней жены брата. Согласно информации, которую они предоставляют, инцидент произошел в поселке Сиверский. О нем в полицию сообщила сама жертва.

По ее словам, в ночь на 19 марта в ее дом, расположенный по улице Строителей, пришел брат мужа. У него в руках было травматическое оружие. Действуя с помощью угроз, он домогался до родственница и заставлял ее заняться с ним сексом. Женщина соглашаться на это не хотела и при одной из попыток сбежала из дома. После этого она заявила о произошедшем в органы.