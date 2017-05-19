Рыбак достал из Лемболовского озера два ворованных автомата Калашникова

19 марта в Ленинградской области рыбак отыскал на дне Лемболовского озера две украденные автоматические винтовки Калашникова. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на источники в МВД.

Мужчина рыбачил неподалеку от деревни Васкелово. Его крючок застрял под водой в чем-то тяжелом. С трудом вытащив предмет на поверхность, удачливый рыболов обнаружил большой черный мешок с двумя автоматами внутри.

Он собрал находку и доставил её правоохранителям. Сотрудники полиции проверили номера на оружии и выяснили, что оно давно числится украденным. АКМС пропал в 1992 году на территории Таджикистана, а АКС-74У неизвестные похитили в 1996 году со склада Министерства обороны России.