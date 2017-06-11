Мужчина без трусов уснул на крыше гостиницы в Калининградской области

Мужчина без трусов уснул на крыше гостинице‍ города Черняховск в Калининградской области. Полуголого снимали с высоты сотрудники оперативных служб.

Сотрудники управления МВД по Калининградской области сообщают о случае, в ходе которого в пределах города Черняховск мужчина без трусов уснул на крыше гостиницы. Согласно информации, которую они предоставляют, на инцидент отреагировал случайный прохожий, который и позвонил в службу.

Этот самый мужчина рассказал, что ехал на своем автомобиле по улице Ленин, когда заметил, что на парапете гостиницы висит человек. Присмотревшись, автомобилист понял, что это мужчина, и заметил, что он находится без трусов. После этого он наблюдал, как этот полуобнаженный мужчина забрался на крышу здания, да там и уснул.

Когда на место прибыли сотрудники скорой помощи и полиции, они обнаружили, что тот мужчина был пьян и залез на крышу, чтобы, как он сам отметил, "немного освежиться".