В Сочи парень угнал мопед, чтобы устроиться на работу курьером

В Сочи 18-летний парень угнал мопед для того, чтобы устроиться на работу. Самое курьезное в этой ситуации то, что молодой человек планировал устроиться в службу доставки курьером, однако своего транспорта у него не было, потому и пошел на преступление.

19 марта в отделение полиции Сочи обратился мужчина, который заявил о краже мопеда, стоимостью 20 тысяч рублей. Транспорт объявили в розыск и уже через некоторое время сотрудникам ДПС удалось задержать преступника. Его доставили в полицию, где он пояснил, что хотел устроиться на работу курьером в службу доставки, однако там требовалось наличие транспортного средства.

Это ни капли не огорчило 18-летнего сочинца, для достижения своих целей он пробрался во двор мужчины через незапертые ворота и угнал мопед. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, теперь угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.