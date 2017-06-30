В Колумбии 5 грабителей напали на испанского велогонщика и отняли велосипед

18 марта на тренировке в Колумбии пятеро грабителей избили испанского велогонщика Оскара Севилью и отняли его велосипед. Об этом пишет спортивное издание Cyclingnews.

Утром велосипедист тренировался в Боготе, когда к нему с преступными намерениями подошли полдесятка молодых парней. Злоумышленники нанесли Оскару Севилье несколько ударов, укатили дорогой транспорт за 10 тысяч долларов, а также сняли с него очки и шлем. Со временем полиции удалось отыскать угнанный велосипед.

Супруга Ивон рассказала, что после инцидента медики диагностировали у него перелом запястья и провели хирургическую операцию. Спортсмен очень огорчен этим фактом, ведь подобные травмы восстанавливаются очень долгое время. Из-за перелома Оскар может пропустить важный для него заезд в Испании. Ивон де Севилья отметила, что Богота является очень опасным городом для велогонщиков из-за высокого уровня преступности.