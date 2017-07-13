Житель Петрозаводска топором отрубил голову родному брату

Мужчину из Петрозаводска обвиняют в убийстве родного брата через отсечение головы топором. Об этом 20 марта уведомила пресс-служба СУ СК Республики Карелия.

По информации правоохранителей, подозреваемый жил в Петрозаводске вместе со своим близким родственником. Между братьями возник крупный конфликт, в результате которого один из них атаковал оппонента топором. После нанесения множества ранений в область шеи, голова пострадавшего отделилась от туловища.

Предполагаемого убийцу задержали и через некоторое время поместили под арест. В настоящее время следователи выясняют подробности инцидента и фиксируют обстоятельства гибели человека. В Следственном комитете добавили, что задержанному грозит 15 лет тюремного заключения.