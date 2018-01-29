В США женщина "под кайфом" выколола матери глаза осколком стекла

В американском штате Флорида дочь употребила наркотики и убила собственную мать, выколов ей глаза осколками стекла. Глазные яблоки она спрятала в коробке в гараже, а когда полиция ее задерживала, кричала, что является убийцей матери и нуждается в помощи.

Вопиющий трагический случай произошел в одном из штатов США. 32-летняя женщина приняла наркотики и "под кайфом" набросилась на свою 55-летнюю мать. Она взяла осколки стекла и начала вырезать матери глаза, после чего убила пострадавшую. Закончив издеваться над телом покойной матери, она взяла ее глазные яблоки и спрятала в гараже, предварительно упаковав в коробку.

Прибывшие на место происшествия полицейские застали женщину в неадекватном состоянии и обнаружили труп без глаз. Позднее, им все же удалось разыскать глазные яблоки и задержать подозреваемую. Пока ее сажали в полицейскую машину, 32-летняя женщина продолжала кричать, что является убийцей собственной матери и ей срочно требуется помощь.

Суд вынес решение, что преступнице следует пройти психологическую экспертизу, расследование по данному делу продолжается.