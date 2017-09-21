Родственники жертв новосибирского маньяка Чуплинского поделят его Mitsubishi Pajero

В Новосибирске родственники 19 жертв поделят Mitsubishi Pajero предполагаемого маньяка Евгения Чуплинского. Об этом 20 марта рассказала государственный обвинитель областной прокуратуры Анжелика Егорова.

Новосибирский суд признал экс-милиционера Евгения Чуплинского убийцей 19 человек. По информации правоохранителей, большинство погибших являлись представителями сексуальных услуг. В качестве компенсации, судья приговорил взыскать с подсудимого по миллиону рублей в пользу близких, обратившихся с заявлением. В настоящий момент лишь четыре человека заявили о своём намерении получить материальное возмещение.

Несмотря на то, что приговор ещё получил законной силы, Евгений Чуплинский отказывается соглашаться с решением, суд уже ищет способы компенсировать потерю родственникам. Он арестовал иномарку подсудимого, которая сейчас хранится у его матери. Вскоре автомобиль намерены продать и разделить вырученные средства между пострадавшими.