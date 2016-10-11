За 10 лет француженка скрыла от мужа в морозилке 5 младенцев

38-летняя женщина из Франции 10 лет скрывала пять новорожденных младенцев от супруга, пряча их в морозилке. Так стало известно изданию The Local.

Рамона Канет является матерью двух дочерей. По случайности одна из них заметила в морозильной камере холодильника тело мертвого малыша. Девушка тут же известила о находке отца Хуан-Карлоса Канета. Мужчина оперативно проинформировал правоохранительные органы.

Эксперты изучили труп и пришли к выводу, что ребенок появился на свет примерно за двое суток до обнаружения. Родился он успешно и был способен выжить. При более тщательном обыске сотрудники полиции отыскали ещё четырех замороженных детей.

Сразу после этого супружескую пару арестовали. Хуана-Карлоса Канета обвинили в сокрытии трупов, а также информации о правонарушении. Немногим позже мужчина был освобожден после заявлений о своей неосведомленности пятью беременностями жены, которые проходили с 2005 по 2015 год. Адвокат мужа сообщил, что сейчас он простил Рамону и оказывает ей поддержку. Стоит отметить, что судебные разбирательства начались лишь спустя три года. Француженку намерены лишить свободы на пожизненный срок.