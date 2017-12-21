В Саратове мужчина сломал ножницы и нож, пока убивал свою девушку из-за ревности

В Саратове 38-летний мужчина сломал ножницы, пока из ревности избивал свою девушку. Это его не остановило, он продолжил бить возлюбленную бутылкой и колоть ножами.

Как стало известно, в июле прошлого года в Саратове произошло страшное убийство. 38-летний мужчина распивал алкогольные напитки в компании своей любимой девушки, однако позднее между ними вспыхнула ссора. На почве ревности мужчина начал избивать свою девушку бутылкой, а затем взялся за ножницы. В какой-то момент они сломались, но это не остановило злоумышленника, он схватил нож и продолжил наносить удары, после того, как он погнулся, в ход пошел еще один.

От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия, а "Отелло" был доставлен в отделение полиции. После материалы его дела передали в суд, который приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы. Подсудимый решил, что это достаточно суровое наказание и обжаловал решение, однако суд не изменил первого приговора.