В Китае бабушка убила 6-летнего внука в любовном отеле

Пожилую китаянку подозревают в убийстве собственного 6-летнего внука в номере любовного отеля. Такую новость передает газета South China Morning Post.

Полиция Гонконга арестовала бабушку после обнаружения мальчика с травмой, характерной для удушения. Ночью 18 марта он впал в кому и погиб спустя полтора часа после госпитализации. Пострадавшего увезли из отеля для свиданий в районе Ваньчай. Правоохранители полагают, что след на шее оставила лямка рюкзака его родственницы.

По информации правоохранителей, покойный рос без отца. Из-за частой занятости матери его большую часть времени опекала 52-летняя бабушка. Накануне смерти она отправилась показать ребенку город. Устав от экскурсии, женщина решила остановиться на ночь в ближайшем заведении. Обстоятельства гибели пока остаются загадкой. Предположительно, мальчик обладал гиперактивностью и синдромом дефицита внимания. Однако эксперты пока не проверили данные о психическом здоровье умершего или его бабушки.