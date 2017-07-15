В Подмосковье сотрудник ГИБДД погиб в результате ДТП. Происшествие имело место на Минском шоссе 19 марта.

Сегодня стало известно о трагедии в Московской области на Минском шоссе. Согласно сведениям представителей ГУ ГИБДД по региону, легковой автомобиль марки BMW, за рулем которой находился сотрудник правоохранительных органов во внерабочее время, допустил столкновение со снегоуборочной машиной.

В результате столкновения водитель автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, потому медикам осталось лишь констатироват смерть.

На данный момент полиция стремится выяснить все детали происшествия для вынесения процессуального решения.