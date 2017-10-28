В Саратовской области 52-летняя жена сдала 58-летнего мужа в полицию из-за изнасилования

В Аткарске Саратовской области 52-летняя женщина написала заявление в полицию на своего 58-летнего мужа, который якобы совершил насилие в отношении нее.

По словам пострадавшей, в момент интимной близости подозреваемый был пьян. Как стало известно, 52-летняя жительница Аткарска 17 марта распивала спиртные напитки в компании своего 58-летнего супруга. Изрядно выпив, мужчина потребовал от жены исполнения супружеского долга и пожелал заняться сексом, однако женщина ему отказала. Тогда, по словам заявительницы, муж ее изнасиловал.

Протрезвев, утром женщина отправилась в полицию и написала заявление на собственного мужа. Сотрудники полиции задержали подозреваемого и провели с ним беседу, пока решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.