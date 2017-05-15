В Мексике забывчивость сделала сотрудника зоопарка добычей льва

Забывчивость сотрудника мексиканского зоопарка обрекла его на смерть в пасти льва. Об этом пишет издание The Mirror.

Инцидент произошел в городе Тулансинго. Густаво Серрано Карабаха провел уборку в львином вольере, а при выходе забыл запереть дверь на ключ. Увидев возможность, хищник по кличке Кимбо выскочил и атаковал 28-летнего мужчину. Позднее коллеги обнаружили его мертвым с характерными ранами в области шеи.

Фернандо Перес Ромеро из городской администрации сообщил региональным СМИ, что после инцидента льва усыплять не собираются. Вместо этого правительство намерено подготовить более эффективные меры для безопасного содержания животных в зоопарках. Семья Густаво Карабаха получит от властей материальную компенсацию. Представитель добавил, что некоторое время назад в учреждении уже улучшали систему безопасности - переоборудовали клетку для львов и возвели новое ограждение вокруг всей территории.