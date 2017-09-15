"Битва за пульт": В Уфе женщина жестоко убила бывшего мужа из-за телевизора

В Уфе 36-летняя женщина жестоко расправилась со своим мужем из-за пульта от телевизора. Оказалось, что пьяные экс-супруги не смогли определиться, какой канал смотреть по телевизору.

Как стало известно следствию, 36-летняя женщина и 41-летний мужчина развелись, однако из-за проблем с жильем продолжали жить в одной квартире. 16 марта они распивали спиртные напитки, после чего устроились на диване перед телевизором. В этот момент между ними возникла ссора, они не смогли поделить пульт и решить, какой канал смотреть из-за своих предпочтений.

Они начали перетягивать пульт каждый в свою сторону, позже женщина не выдержала, схватила нож и ударила им бывшего мужа в область сердца. От полученной травмы мужчина скончался на месте, медики только констатировали его смерть.

Преступницу правоохранители задержали и возбудили уголовное дело, ведется расследование по факту случившегося.