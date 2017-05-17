Житель Новосибирска отмахивался от судебного пристава советским паспортом

Задолжавший банку житель Новосибирска пытался избежать выплаты судебным приставам, прикрываясь паспортом советского образца. Об этом рассказали представители регионального управления ФССП.

По информации пресс-службы ведомства, 37-летний горожанин взял кредит на 2,6 миллиона рублей под залог квартиры, которую на эти деньги планировал отремонтировать. В кредитной организации уведомили, что мужчина неоднократно запаздывал с внесением ежемесячных платежей, а с лета 2016 года перестал платить совсем. Во время суда должник уверял, что подпись под договором ему не принадлежит. В итоге судья подтвердил долг в размере 1,9 миллиона.

Когда же его вызвали на беседу с судебным приставом, мужчина показал ему советское удостоверение личности и заявил о соответствующем гражданстве. Вслед за этим он пытался убедить сотрудника в нелегитимности ФССП по законам СССР. Пристав быстро совладал с нарушителем, наложив арест на его дорогостоящий смартфон Samsung Galaxy S8. Представитель власти также напомнил, что в случае неуплаты сибиряк попросту лишиться заложенной недвижимости. Под угрозой таких перспектив должник за несколько часов нашел необходимые средства и рассчитался с банком, о чем проинформировал пристава соответствующими бумагами.