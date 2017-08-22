В Кировской области пьяный пациент бросился на стоматолога с ножницами

15 марта в Яранске Кировской области нетрезвый мужчина обратился в поликлинику и напал с ножницами на стоматолога. Об этом уведомила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Медицинский работник рассказала, что пациент появился в пьяном виде и заявил о сильной зубной боли. Однако врач отказалась принять больного из-за его состояния. Услышав отказ, кировчанин пришел в ярость, схватил ножницы и начал угрожать сотруднику физической расправой. Затем он повредил медицинское оборудование и сбежал из кабинета.

Пострадавшая обратилась у служащим Росгвардии и проинформировала их о случившемся. Благодаря оставленному описанию, гвардейцы вскоре задержали 54-летнего подозреваемого, который имеет раннюю судимость.