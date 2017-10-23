В Архангельске 17 лет снимали порно с детьми от четырех до 17 лет‍

В Архангельске на протяжении 17 лет существовала студия, в которой 61-летняя женщина вместе со своим 61-летним сожителем создавала фото- и видеоматериалы с порнографией детей от четырех до 17 лет. Под суд пойдут также соучастники дела в составе пятерых человек, которые помогали со съемками.

Сотрудники Главного управления МВД по Архангельской области сообщают о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения в административном центре студии для съемок порнографии с несовершеннолетними лицами. Согласно информации, которую они предоставляют, главными зачинщиками преступления, по основной версии, являются 61-летняя женщина и 48-летний мужчина. 17 лет назад сожители учредили эту студию и с тех пор снимали там сцены, изображающие откровенные кадры с детьми, не достигшими 18 лет, а насильственные действия против них.

В основном, в съемках участвовали те дети, которых добровольно приводили родственники. За предоставление секс-услуг они получали щедрое вознаграждение. Сами учредители порностудии распространяли отснятый материал в интернете и так зарабатывали крупные суммы денег.

После того, как полиция обнаружила студию, было проведено множество экспертиз и проверок. Также были совершены десятки допросов обвиняемых, а также несовершеннолетних, которые могли стать жертвами действий тех, кто нарушал закон. Накануне дело было передано в суд, вскоре состоится первое заседание по этому поводу.