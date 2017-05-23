За уничтожение компьютера с собачьей порнографией‍ мужчину лишили свободы в Великобритании

За уничтожение компьютера с собачьей порнографией‍ 53-летнего мужчину на год лишили свободы в Великобритании. Дополнительный срок, три месяца, он получил за хранение материалов с изображением секса человека и собаки, передает агентство The Argus.

В Европе 53-летний мужчина получил тюремный срок за то, что разбил свой компьютер, так как на нем хранились материалы с собачьей порнографией‍. Согласно информации, которую передает источник, преступник знал, что вскоре к нему домой приедут представители правоохранительных органов, поэтому в спешке уничтожил свой компьютер. Он бил по нему тяжелым предметом, пока тот не превратился в груду металла.

Как сообщается, такими действиями мужчина хотел защитить себя от последствий, которые бы вызвало наличие на устройстве порнографических материалов, где запечатлена интимная близость человека и собаки. Тем не менее, по большей степени он был наказан за сопротивление властям, когда пытался скрыть преступление.