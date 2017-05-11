В Улан-Удэ 10-месячная девочка утонула в ведре с водой, пока родители спали

В Улан-Удэ 10-месячная девочка утонула в ведре с водой. Инцидент произошел 18 марта, пока родители и бабушка малышки спали.

Как стало известно, 17 марта родители 3-летнего мальчика и 10-месячной девочки поехали на свадьбу и попросили бабушку присмотреть за детьми. Утром 18 марта они вернулись и тут же легли спать, так как всю ночь гуляли. В скором времени уснула бабушка и младший брат отца детей. Так оказалось, что маленькие дети оказались предоставлены сами себе, пока все взрослые в доме спали.

Когда брат хозяина дома проснулся, к нему подбежал 3-летний племянник и стал указывать на ведро с водой, которое стояло около умывальника. Мужчина подошел и увидел в воде девочку, которая лежала головой вниз. Маленький мальчик пытался спасти свою сестру, однако не смог вытащить малышку и почему-то не стал или не смог разбудить взрослых.

Брат отца девочки тут же извлек из ведра девочку и разбудил родителей, который вызвали скорую. Медики пытались реанимировать малышку, однако так и не смогли, ребенок умер. Остается неизвестным, сколько 10-месячная девочка пролежала в воде до тех пор, пока взрослые не обратили внимание на нее.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Отмечается, что семья стояла на учете из-за пьянства матери, у которой помимо погибшей малышки и 3-летнего мальчика было еще двое детей. Где в тот момент находились остальные ребята неизвестно, правоохранители приняли решение изъять всех оставшихся детей из семьи.