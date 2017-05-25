В Уфе сотрудницу ЖЭУ осудили за падение металлической сушилки на ребенка

В Уфе тяжелая металлическая сушилка для одежды травмировала ребенка из-за халатности сотрудницы ЖЭУ. Пресс-служба башкирского СК уведомила о её условном осуждении.

23 мая прошлого года дети младшего школьного возраста играли во дворе дома на Бакалинской улице. Двое учеников заметили неустойчивость конструкции и начали всячески раскачивать её. В итоге объект рухнул вниз и сильно ударил по голове семилетнего мальчика. В результате его госпитализировали с тяжелой травмой.

Власти привлекли к ответственности 40-летнюю работницу "ЖЭУ-60", которая отвечала за качество металлоконструкции. Её обвинили в причинении тяжкого вреда человеку по неосторожности из-за нарушения требований безопасности в ходе выполнения служебных обязанностей. Подозреваемая свою вину признала. В итоге её приговорили к году условного заключения, а также испытательному периоду на такой же срок.