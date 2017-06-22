В Саратовской области пенсионер убил приятеля ножом в рот из-за спора о ракетах

В Саратовской области житель Красного Кута, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поспорил с другом о ракетных установках и убил его ударом ножа в рот. Задержать подозреваемого в убийстве удалось благодаря соседям, которые в открытую дверь увидели труп и сообщили полиции.

Как стало известно, двое мужчин распивали спиртные напитки и беседовали о ракетных установках, однако в какой-то момент беседа переросла в жаркий спор. 65-летний мужчина уверял, что есть одно из названий комплексов, в то время как другой заявил, что подобного ракетного комплекса не существует. Вскоре пенсионеру это надоело, он схватил нож и всадил его прямо в рот несговорчивому приятелю.

От полученной травмы тот скончался на месте, а пенсионер спокойно продолжил распивать спиртные напитки. Задержать преступника удалось при помощи неравнодушных соседи. Когда мужчина вышел из квартиры и оставил дверь открытой, за столом соседи увидели труп, потому сразу позвонили в полицию.

На допросе пенсионер во всем признался, возбуждено уголовное дело и решается вопрос о тюремном заключении.