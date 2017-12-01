В Омске охотник заплатил 120 тысяч рублей за убийство лося

В Омске охотник заплатил 120 тысяч рублей за незаконное убийство лося. Отмечается, что мужчина выехал на охоту без специального разрешения в глухую тайгу и там застрелил лося.

Как стало известно, осенью 2017 года житель Омска отправился в глухую тайгу неподалеку от села Становка, прихватив с собой охотничье ружье "Лось-7-1". Там он выследил и застрелил самку лося, однако на охоту у него не было специального разрешения, к тому же, животное входило в государственные охотничьи запасы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело и за браконьерство мужчине выписали штраф в размере 120 тысяч рублей. Предписание суда 46-летний охотник выполнил уже на следующий день, он погасил штраф, чтобы избежать дальнейших проблем с законом.