Неадекватный житель Воронежа пытался захватить заложников в магазине

18 марта в Воронеже неадекватный горожанин пытался захватить в заложники посетителей магазина. Об инциденте очевидцы написали в сообществах "ВКонтакте".

По мнению свидетелей, мужчина был под эффектом сильного опьянения или наркотического дурмана. Он вошел в торговую точку на улице Героев Стратосферы с намерением силой удерживать людей под своим контролем. Вооружившись ножом, он грозил расправой продавцу и выдвигал неназванные требования.

Участникам инцидента удалось проинформировать о происшествии сотрудников полиции. Вскоре правоохранители приехали и задержали предполагаемого правонарушителя. Согласно авторам публикаций, все пострадавшие остались невредимыми.