На кастинге "Дома-2" претендентку избили до потери сознания

На кастинге шоу "Дом-2" претендентки устроили драку, в результате чего одна из них угодила в больницу. Отмечается, что в полицию о произошедшем сообщила сама пострадавшая.

Как стало известно, 16 марта в Москве в здании на улице Саморы Машела проходил кастинг на участие в скандально известном проекте "Дом-2". В какой-то момент претендентки что-то не поделили между собой и вспыхнула драка. В результате, 26-летнюю девушку избили до такой степени, что она потеряла сознание и ее увезли в больницу.

Там у пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и она находится под наблюдением медиков. Как только девушка пришла в себя, она сразу же рассказала о произошедшем в полиции. По факту произошедшего ведется расследование, выясняются все обстоятельства инцидента.