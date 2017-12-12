В Нижневартовске бездомный сжег мешавшего спать мужчину

В Нижневартовске мужчина без определенного места жительства сжег другого бездомного, помешавшему выспаться. Так уведомила пресс-служба регионального СУ СК по ХМАО-Югре.

На прошлой неделе очевидцы заметили в подъезда жилого многоэтажного дома обожженный труп. Полицейские провели проверку и выяснили насильственный характер смерти пострадавшего. Спустя некоторое время правоохранители задержали 36-летнего бомжа.

По информации Следственного комитета, подозреваемый долгое время ночевал на лестничных клетках многоэтажек. В один из таких вечеров он в нетрезвом состоянии лег спать на девятом этаже, однако проснулся из-за громкого шума сверху. Мужчина поднялся на два пролета и увидел незнакомца, который выпивал и шумно проводил время. Невыспавшийся бездомный возмутился поведением "соседа". В ходе конфликта он воспламенил куртку покойного. Сгорая, одежда нанесла сильные ожоги и повреждения дыхательных органов, ставшие смертельными.

Предполагаемый поджигатель временно скрылся, но был пойман немногим позже и получил обвинение в нанесении тяжких травм, ставших причиной смерти из-за неосторожности. Сейчас обвиняемый находится под арестом.