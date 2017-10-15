В Туле мать и сын погибли от отравления угарным газом

В Туле в доме, который находится в деревне Кудашево, нашли тела мужчины и женщины. Предположительно, мать и сын скончались в результате отравления угарным газом.

В воскресенье, 18 марта, в одном из домов деревни Кудашево обнаружили два трупа. По факту произошедшего была инициирована проверка, в ходе которой выяснилось, что погибшие являются родственниками, правоохранители обнаружили тела 72-летней матери и ее 38-летнего сына.

В настоящий момент предполагается, что они погибли в результате отравления угарным газом, в то время, как работал газовый котел отопления. Специалисты выяснили, что дымоход в доме оказался забит. Будет проведена дальнейшая проверка и судмедэксперты установят точную причину смерти матери и сына.