В Ростове прямо под эвакуатором провалился асфальт

В Ростове-на-Дону прямо под припаркованный эвакуатором провалился асфальт и потащил за собой автомобиль. Инцидент произошел утром 19 марта, на улице Прогрессивная.

Как стало известно, в Ростове на улице Прогрессивная внезапно провалился асфальт и из образовавшейся дыры повали густой пар. В это время на том участке, который ушел под землю, стоял припаркованный эвакуатор, который начал падать в яму. Благодаря своим габаритам, машина не ушла под землю, однако вся ее передняя часть фактически зависла над пропастью.

В настоящий момент ведется расследование по факту произошедшего, выясняются все обстоятельства ЧП. Пока неизвестно, когда дорожные рабочие устранят яму и дорога будет открыта для проезда автомобилей.