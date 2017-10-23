В Оренбургской области два человека травмировались при обвале шахты

19 марта в Оренбургской области два человека получили травмы во время обвала шахты горно-обогатительного комбината. О ситуации рассказала пресс-служба учреждения.

По неназванным причинам обвалилась часть объекта Гайского ГОК. Два сотрудника пострадали и застряли на глубине в тысячу метров. Их извлекла аварийно спасательная бригада. Эксперты приняли меры по медицинскому обслуживанию на территории предприятия и устанавливают необходимость госпитализации. Угроза жизни отсутствует.

Представители ГОК отметили, что руководство максимально содействует в изучении обстоятельств инцидента и обеспечении помощи пострадавшим. Региональный Следственный комитет добавил, что следователи уже организовали проверку.