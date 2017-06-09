В Саратовской области девятилетний мальчик упал в колодец‍. Несчастный случай зафиксирован в поселке Солнечном по улице Уфимцева. Третьеклассник получил травмы грудной клетки и поясницы, сообщают местные СМИ.

Стало известно о новом случае падения в колодец ребенка, который произошел в Саратовской области. На сей раз пострадавшим оказался девятилетний мальчик. К счастью, в результате инцидента он остался жив, отделавшись травмами и ушибами. Согласно информации, которую предоставляют источники, мальчик упал в колодец, который находится на недалеком расстоянии от его места проживания. В полиции подтвердили, что факт происшествия имеет место быть. Сейчас сотрудники собирают материалы по делу, чтобы наказать виновных.

До этого в Саратовской области уже происходили подобные случаи, один из недавних закончился летальным исходом. Так, в Ленинском районе в колодец упал пятилетний мальчик. Родственники искали его после исчезновения вместе с полицией, а в это время он находился в заброшенном колодце. От переохлаждения он скончался и был найдет уже впоследствии.