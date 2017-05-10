В США сбежавший кот вернулся к хозяину спустя 14 лет
Житель США Перри Мартин спустя 14 лет отыскал своего кота Т2, сбежавшего после урагана. Об этом пишет ресурс USA Today.
Когда родной город мужчины Форт Пирс пострадал из-за природного катаклизма, он был вынужден переехать жить в Стюарт к своему другу. А спустя несколько дней Томас-младший пропал в неизвестном направлении. Перри Мартин приложил много усилий для поисков, расклеивал объявления, опрашивал соседей, оставил заявку в организации Humane Society of the Treasure Coast. Однако даже микрочип, вшитый коту двумя годами ранее, не помог владельцу отыскать его. В итоге американец решил, что животное погибло под колёсами автомобиля.
За 14 лет Перри Мартин успел перебраться из Стюарта в штат Огайо, а затем вновь вернулся в Форт Пирс. Все это время он уже не надеялся вновь встретиться со своим любимцем. Однако по случайности рыжего бродячего кота заметила служба отлова животных, которые доставили его в питомник. Ветеринары по инструкции просканировали новичка и обнаружили в нем микрочип с уникальным ID, предоставляющую информацию о владельце. Вскоре Перри Мартин получил телефонное извещение и вернул себе Томаса-младшего после долгой разлуки. Эксперты отметили, что 14 лет для котов аналогичны 72 годам для человека.