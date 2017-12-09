В Петербурге пьяная пенсионерка обещала "взорвать всех" после выборов

В ночь после выборов, 19 марта, пьяная пенсионерка позвонила в полицию и пообещала "всех взорвать". Спустя некоторое время с аналогичным заявлением правоохранителям позвонил и молодой человек, телефонные террористы задержаны.

Как рассказали сотрудники полиции, ночью в отделение позвонила пьяная женщина, которая заплетающимся языком заявила о том, что готова "всех взорвать". Правоохранителям удалось отследить адрес террористки, приехав, они обнаружили пьяную пенсионерку. Эвакуацию в доме не проводили, нетрезвую женщину забрали в отделение полиции.

Спустя какое-то время раздался еще один звонок и молодой человек, словно сговорившись с пенсионеркой, в точности повторил ее слова, заявив, что "всех взорвет". Его также удалось задержать, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении петербуржцев.