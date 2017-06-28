В Пермском крае на пожаре сгорела женщина, 58-летняя жительница села Карагай. Кроме того, по той же причине пострадала 80-летняя пенсионерка, ее на машине скорой помощи увезли районную больницу и направили в реанимацию.

Сотрудники Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Пермскому краю сообщает о случае, в ходе которого в селе Карагай на пожаре сгорела 58-летняя женщина‍. Согласно информации, которую они предоставляют, возгорание произошло в одном из многоэтажных домов по улице Чкалова. Когда сотрудники экстренной службы прибыли на место, по осмотру они обнаружили в одной их квартир бездыханное женское тело.

Кроме того, находящуюся в тяжелом состоянии, они нашли 80-летнюю женщину. После осмотра бригадой скорой помощи она была госпитализирована и направлена в палату интенсивной терапии.