В Кемерово собаки защищали умершего хозяина от полицейских

18 марта жители Кемерово написали в социальных сетях о неизвестном мужчине, погибшем во время прогулки с собаками. Питомцы не пускали полицейских к своему хозяину.

Очевидцы заметили неподвижного горожанина в Заводском районе. Они предполагают, что мужчина выгуливал двух домашних животных по Молодежному проспекту, а затем рухнул у жилого комплекса "Березовая Роща". Кемеровчане вызвали бригаду "скорой помощи" и правоохранителей.

Однако специалисты не смогли подойти к пострадавшему для оказания помощи или расследования - собаки принялись рьяно защищать своего владельца от посторонних посягательств. Увести их в сторону удалось только с помощью вызванного кинолога. Эксперту удалось увести верных псов за поводки, однако те до последнего пытались вырваться и вернуться к хозяину. По предварительной версии, 54-летний мужчина погиб от сердечного приступа.