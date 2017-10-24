В Омске дорожный рабочий изнасиловал 13-летнюю девочку по ее просьбе

В Омске 47-летнего дорожного рабочего обвиняют в изнасиловании 13-летней дочки своего знакомого. Обвиняемый заявил, что школьница сама попросила его об этом.

Как стало известно, изнасилование было совершено еще в 2015 году, однако только спустя три года девочка решилась рассказать об инциденте своей матери. 13-летняя девочка рассказала, что возвращалась со школы домой и встретила по дороге 47-летнего знакомого своих родителей. Они разговорились и девочка не заметила, как оказалась на пустынной территории школы, где ее и изнасиловали.

Она решилась рассказать своей матери о произошедшем только через несколько лет, а та обратилась в полицию и подозреваемого задержали. На допросе обвиняемый сознался в совершенном преступлении однако уточнил, что девочка сама попросила его о сексе. По факту произошедшего ведется расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.