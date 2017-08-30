В Екатеринбурге возле избирательного участка сбили пешехода

18 марта, в день выборов президента России, в Екатеринбурге сбили пешехода, который находился рядом с избирательным участком на Советской улице. По данным от очевидцев, в аварии пешеход сильных травм не получил и смог самостоятельно уйти с места происшествия.

Информация об аварии стала известна в местном сообществе в соцсети «ВКонтакте». Там жители Екатеринбурга рассказали, что рядом с избирательным участком был сбит пешеход.

Как отметили очевидцы, пешеход не был сильно травмирован и смог покинуть место инцидента без посторонней помощи. По словам свидетелей происшествия, пострадавший от наезда машины человек не нуждался в помощи медиков, хотя машина скорой помощи и приезжала.

В пресс-службе ГАИ по Екатеринбурге подтвердили, что у избирательного участка был сбит пешеход. Однако, пола и возраста пострадавшего, как и марки машины и личности водителя, сотрудники инспекции не сообщают. Детали происшествия и подробности случившейся аварии уточняются.