В Сирии боевики сбили самолет Су-24

Стало известно о том, что в сирийском регионе Восточный Каламун боевики сбили самолет Су-24, который принадлежит ВВС Сирии. О причастности к произошедшему заявила группировка "Джейш Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ).

В Сети 18 марта появилось видео, на котором видно, как в небе пролетает сирийский самолет Су-24, в это время в него попадает снаряд и он начинает постепенно снижаться, при этом за собой оставляя след из черного дыма. В какой-то момент он полностью пропадает за холмом, а в кадре появляются сами террористы, которые радостно размахивают руками.

Сирийские СМИ сообщают о том, что пилот рухнувшего самолета мог катапультироваться, однако его судьба в настоящий момент неизвестна, так же как и то, сколько всего людей находилось на борту Су-24.

Отмечается, что боевики террористической группировки "Джейш Тахрир аш-Шам" уже взяли на себя ответственность за произошедшее.