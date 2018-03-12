Британские спецслужбы рассказали версию отравления Скрипаля

СМИ, ссылаясь на источники из британской спецслужбы, рассказали возможную версию того, как мог быть отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. По мнению экспертов, опасное вещество в порошкообразном виде попало в машину Скрипаля через вентиляционный люк, отравив и его и дочь.

Как сообщается, СМИ получили информацию от сотрудников британской разведки. Они выдвинули предположения о том, как произошло отравление Скрипаля.

По мнению экспертов бывший работник ГРУ и его дочь могли быть отравлены порошкообразным порошком, который по своей текстуре был похожим на пыль. Такое вещество было заложено в вентиляционный отсек машины, на которой ехал Скрипаль.

Эксперты уверенны, что ядовитое вещество отравило Скрипаля с дочерью за счет того, что вентиляционная система машины обеспечила порошку циркуляцию по салону авто. СМИ утверждают, что данная версия является основной и полиция ставит упор именно на нее.