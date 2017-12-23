В Махачкале сторонница Грудинина облила водой сотрудницу Избиркома

В Махачкале разгневанная женщина вбежала на один из избирательных участков и окатила водой сотрудника комиссии. Ей не понравилось, каким образом разместили плакат с фотографией одного из кандидатов на пост президента России Павла Грудинина.

Как стало известно, в воскресенье, 18 марта, на один из участков в Махачкале, где принимали голоса от граждан на выборы президента, ворвалась разъяренная женщина, схватила стоящий на столе графин с водой и вылила все его содержимое на сотрудницу избирательной комиссии. Свой поступок она объяснила недовольством в связи с тем, как повесили плакат с фотографией Павла Грудинина. По ее мнению, он размещен неправильно.

Стоит отметить, что все произошедшее попало на камеры наблюдения, однако сотрудники правоохранительных органов по непонятным причинам не стали задерживать нарушительницу.