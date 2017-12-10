«Муж меня избивал, но детей не обижал»: мать убитых под Тюменью дочерей-близняшек рассказала о трагедии

Женщина, чьих дочерей-близняшек убил ее муж, рассказала о том, что мужчина злоупотреблял алкоголем и нередко ее избивал. Однако, утверждает мать погибших девочек, своих дочерей мужчина любил и не обижал.

Как сообщается, появились новые данные трагедии, случившейся 16 марта в поселке Боровский Тюменской области. Мать девочек, который убил их собственный отец, рассказала о том, как они жили и как складывались их отношения. По словам матери погибших близняшек, мужчина вел аморальный образ жизни.

Он злоупотреблял спиртным, не хотел работать и мог часто избивать свою жену. Но девочек мужчина не обижал, он любил своих дочерей и она не могла и представить, что тот способен на такое. Несчастная женщина уже опознала своих погибших дочек, мужчина убил их ножом, нанеся удары в спины. По словам женщины, она уже не жила с мужчиной и занималась тем, что обустраивала для себя и своих дочерей съемную квартиру.

Мужчина обманом забрал к себе домой дочерей и сообщил по телефону, что своих детей мать больше не увидит. Та старалась пояснить мужчине, что не будет препятствовать их общению, но тот к словам не прислушался. В итоге, мужчина убил своих дочек. Его мертвое тело нашли рядом с трупами шестилетних близняшек. Сейчас семья, где разыгралась такая трагедия, собирает деньги на похороны и не может опомниться от горя.