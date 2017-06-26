В Волгограде две женщины украли детскую коляску из больницы и продали

В Волгограде сотрудникам полиции удалось найти двух женщин, которые похитили детскую коляску из тамбура по улице Еременко. Оказалось, что воровки намеревались продать коляску и поделить деньги.

Как стало известно, 14 марта в полицию поступил звонок от 29-летней жительницы Волгограда, которая сообщила о том, что у нее украли детскую коляску, стоимостью 12 тысяч рублей. Она рассказала, что пришла в поликлинику и оставила коляску в тамбуре, а когда вернулась назад, ее уже не было, ей пришлось возвращаться домой с младенцем на руках.

Сотрудники полиции изучили записи с камер наблюдения, расположенных прямо возле входа в больницу, и нашли воровок. На кадрах видно, как две женщины входят в больницу, некоторое время ходят по тамбуру, а затем одна выходит и придерживает дверь, в то время как другая выкатывает коляску.

Сообщается, что воровки решили продать украденную коляску, а деньги поделить между собой, так что до того, как их задержали правоохранители, они успели сдать ее в скупку. 20-летнюю и 25-летнюю женщин задержали, в отношении них возбуждено уголовное дело. Сейчас их отпустили под подписку о невыезде, ведется расследование.