В Саратовской области молодой парень похитил из раздевалки спорткомплекса смартфон, обручальное кольцо и деньги

17 марта в городе Балаково Саратовской области 19-летний парень проник в раздевалку спорткомплекса и похитил у клиента заведения личные вещи: золотое кольцо, смартфон, кошелек и часы. Полиция задержала подозреваемого в краже, за преступление ему может грозить до 5 лет тюремного заключения.

В пресс-службе ГУ МВД в Саратовской области сообщили, что в краже ценностей из раздевалки спорткомплекса подозревают 19-летнего жителя хутора Горино. Мужчина, у которого пропали личные вещи, которые были оставлены в раздевалке спортивного заведения, сразу же обратился в полицию и сообщил о краже.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. При нем были те вещи, которые пропали из раздевалки. В карманах задержанного нашли обручальное кольцо, часы и кошелек, в котором было 2 100 рублей.

Установлено, что все вещи, найденные у задержанного, принадлежали другому человеку. Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался и судимостей не имел. Сейчас, за совершенную кражу, подозреваемый, если его вина будет доказана, парень получит до 5 лет тюрьмы.