В Челябинской области на выборах умер наблюдатель

18 марта, в день выбора президента России, в городе Карталы Челябинской области умер 56-летний мужчина, который участвовал в избирательном процессе в качестве наблюдателя. Мужчина, живущий в поселке Красный Тал, отправился домой пообедать, но в избирательный участок так и не вернулся, ему стало плохо и он скончался.

Как сообщается, инцидент случился на избирательном участке №1671. 56-летний мужчина был наблюдателем на выборах и пошел к себе домой во время перерыва на обед. На участок для голосования он должен был вернуться к 16 часам.

Однако, мужчина резко почувствуй недомогание и пожаловался жене, что ему плохо. Супруга не успела ничем помочь своему мужу и тот умер у нее на глазах. Предполагается, что у мужчины оборвался тромб, ранее он страдал от проблем с давлением и именно это могло стать причиной смерти.

Точных данных о том, почему умер мужчина, не сообщается. В Избирательной комиссии подтвердили, что одному из наблюдателей было плохо. О том, что кто-то умер там не сообщили. Детали инцидента уточняются.