Появилась новая версия о том, что произошло в Подмосковье, где парня загрызли собаки

В Сети появились новые версии того, что случилось в Истринском районе Подмосковья в начале марта, когда собаки загрызли 19-летнего парня. Пользователи заявляют, что погибшего сначала убили неизвестные, а затем уже принесли на место, где его тело растерзали собаки.

Как заявил один из пользователей соцсети, молодого человека, которого музыкант Юрий Лоза назвал парнем своей беременной племянницы, изначально где-то убили, а затем уже его тело перенесли в место, где встречаются бродячие собаки. Об этом может говорить резанная рана на шее погибшего, которую пользователям удалось рассмотреть на опубликованных с места происшествия фото.

Многие указали и на видеозапись, на которой видно, как некий молодой человек беспрепятственно прошел то место, где виден кровавый след волочения и пятна крови. Другие же обратили внимание на то, что обувь на трупе значительно отличается от той, которую нашли на дороге, а друг погибшего парня заявил, что он вовсе не собирался ехать в Курсаково.

Появилась и конспирологическая версия относительно того, что сам Юрий Лоза мог быть недоволен тем, что парень не спешил жениться на его беременной племяннице. Пока пользователи соцсетей выдвигают свои версии произошедшего, остается ждать только официального окончания расследования по данному делу.