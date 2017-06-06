В Волгоградской области 18-летний парень после секса влюбился в будущую тещу

В городе Камышин Волгоградской области произошел довольно курьезный инцидент. 18-летний парень, который встречался с 16-летней девушкой, влюбился в ее маму сразу же после интимной близости, о чем и написал в социальной сети.

Молодой человек рассказал, что встречался со школьницей, однако из-за ее юного возраста у них не было секса. При сокрытых обстоятельствах ему посчастливилось переспать с будущей тещей и тогда парень понял, кого любит на самом деле. В соцсети он признался в любви к взрослой женщине и после ее отказа в продолжении отношений попросил дать ему шанс. Парень уверен, что он больше никогда не сможет так сильно полюбить кого-то и большая разница в возрасте его вовсе не смущает.

Пользователи соцсетей отнеслись к данному признанию с юмором и посоветовали страдальцу продолжать отношения с девушкой, однако заниматься сексом с ее матерью, пока школьница не достигнет совершеннолетия. Некоторые также порекомендовали волгоградцу попробовать заняться сексом с бабушкой девушки, возможно, отмечают пользователи, ему удастся воспылать чувствами и к ней.