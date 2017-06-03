Соцсети: в Кирове пьяная женщина насмерть замерзла в сугробе

18 марта житель Кирова в социальных сетях сообщил, что утром он выгуливал свою собаку и увидел лежащую в снегу женщину. Она была пьяна и попытки мужчины поднять ее со снега успехом не увенчались, приехавшие врачи скорой помощи констатировали ее смерть.

Как сообщается, в Кирове женщина замерзла в снегу насмерть. Ее, еще живую, нашел местный житель, который вышел на прогулку с собакой. По словам мужчины, женщина была пьяной «в ноль». Он попытался привести ее в чувство, но та не реагировала.

После тщетных попыток мужчины поднять женщину со снега, он вызвал скорую помощь. Врачи приехали через 15 минут. Женщина на тот момент уже была мертва и медикам оставалось лишь констатировать ее гибель.

Пользователи Сети отметили, что такие случаи их шокируют. Комментаторы предположили, что женщина умерла от переохлаждения. На снимке, который мужчина разместил в сообществе соцсети «ВКонтакте», видно, что женщина лежит на голом снегу с расстёгнутой курткой, а все ее одежда «облеплена» снегом. О происшествии сообщили в полицию, которая ведет проверки инцидента, но подробностей пока не сообщает.