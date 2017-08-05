В Саратовской области пьяная девушка выпала с балкона и сломала позвонки

В Красном Куте Саратовской области 18-летняя девушка, которая находилась в пьяном состоянии, выпала с балкона и получила серьезный травмы. По данным, нетрезвая девушка упала с большой высоты из-за того, что поскользнулась.

Как сообщается, инцидент случился в ночь с 16 на 17 марта. Девушка находилась в арендуемой квартире, расположенной на 3 этаже дома на улице Рабочая. Она решила выйти на балкон и, по информации из СМИ, поскользнулась на скользкой поверхности. Поводом для падения мог стать лед или снег, который попал на балкон.

В итоге, девушка выпала с балкона и упала на снег. От падения она серьезно пострадала. Ее госпитализировали с переломами поясничных позвонков. Теперь ей потребуется длительная помощь врачей и продолжительное лечение. Детали и подробности происшествия не сообщаются. Информация появилась в местных изданиях, которые сослались на информированного источника.