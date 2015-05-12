В Рязанской области «беженцы из Донбасса» украли у ветерана ВОВ 90 тысяч рублей

В Рязанской области мужчина и две женщины цыганской внешности украли у ветерана ВОВ 90 тысяч рублей. В Чучкове они пришли к доверчивому пенсионеру в дом и представились беженцами из Донбасса, пока женщины отвлекали ветерана разговорами, мужчина нашел в его квартире деньги и спрятал у себя.

Как сообщается, в поселке Чучково ветеран войны лишился своих денег, впустив к себе домой посторонних. В дом в пенсионеру пришли трое: мужчина и вде женщины, похожие на цыганок. Они представились беженцами из Донбасса и стали спрашивать, можно ли в поселке приобрести жилье по недорогой цене. Женщины активно отвлекали пенсионера и тот потерял бдительность. Пока ветеран рассказывал, могут ли «беженцы» найти себе жилье в этом поселке, мужчина обыскал его дом.

В итоге, «беженец» воспользовался потерей бдительности ветерана и нашел в его спальне пиджак. В карманах лежали два пакета с деньгами, которые мужчина забрал с собой. В итоге, «беженцы» попрощались с ветераном и отправились дальше. Пенсионер не сразу понял, что произошло, так как не стал после их ухода проверять карманы пиджака.

Сейчас ветеран обратился в полицию и по факту кражи уже ведутся проверки. В дом к пенсионеру приезжали криминалисты, которые собирают данные о «беженцах» и намерены их отыскать.